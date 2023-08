Natalia Janoszek KŁAMIE, że siedzi w San Francisco?! Zdradziła ją nieostrożność...

Choć w mediach wszelkiej maści zapanowała teraz moda na wieszanie psów na Natalii Janoszek, jednego nie można dziewczynie odmówić. Wyobraźni. Obrotna Polka dopiero co "prowadziła" według siebie samej imprezę Maxima w Las Vegas, aby chwilę później już wskoczyć na pokład samolotu. "Where next?" - pytała, publikując zdjęcia z bagażami. Ano okazuje się, że sama Natalia chyba nie za dobrze wiedziała "where"...