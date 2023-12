Natalia Janoszek pierwszy raz zabrała głos po aferze z Krzysztofem Stanowskim. "Miałam MYŚLI SAMOBÓJCZE"

Natalia Janoszek wraca do mediów. Mówi o piekle, które wyrządził jej materiał Stanowskiego

Po długiej nieobecności Janoszek wraca do mediów , by promować nowy program z jej udziałem. Celebrytka podczas rozmowy z serwisem "Jastrząb Post" wyznała, że po materiale Stanowskiego, którego nazywa "oprawcą, musiała podjąć decyzję o ograniczeniu swojej obecność w sieci.

Ja musiałam zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Stałam się przedmiotem ataków, życzeń śmierci, dostawałam tysiące wiadomości, moja rodzina dostawała wiadomości. Bałam się o swoje życie, więc to był jeden z powodów. A drugi powód był taki, że nie jestem osobą, która się przerzuca w internecie. Nigdy taka nie byłam — stwierdziła.

Jedyne dobre wyjście z tej sytuacji to była sprawa sądowa, która dolała oliwy do ognia, bo myślę, że mój oprawca nie spodziewał się tego, że pójdę z tym do sądu - dodała.