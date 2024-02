Natalia Janoszek spotkała w LA Johna Legenda i Chrissy Teigen. Nie obeszło się bez pamiątkowej fotki. "UWIELBIAM ICH"

Ostatni rok był z pewnością dla Natalii Janoszek emocjonalnym rollercoasterem. Gwiazdka znalazła się w centrum jednej z większych celebryckich afer ostatnich lat, po tym jak sporo uwagi poświęcił jej Krzysztof Stanowski . Dziennikarz prześwietlił zagraniczne dokonania celebrytki, w tym jej "sukcesy" w Bollywood, którymi ochoczo chwaliła się w polskich mediach. Założyciel Kanału Zero posądził Janoszek o "zmyślenie" kariery, przedstawił też dowody na manipulacje, jakie miała stosować, by kreować się na wielką gwiazdę.

Natalia Janoszek podbija Los Angeles. Spotkała Johna Legenda i Chrissy Teigen

W poniedziałkowy poranek Janoszek uraczyła swoich fanów zdjęciem wykonanym w dość zaskakującym towarzystwie. Gwiazda filmu "Chicken Curry Law" napotkała w Los Angeles znanego artystę Johna Legenda, a także jego żonę Chrissy Teigen. Polka nie omieszkała się zrobić ze słynną parą pamiątkowej fotki. Zwróciwszy uwagę na casualowe "looki" Johna i Chrissy, a także na fakt, że autor hitu "All Of Me" dzierży w dłoni karton z zakupami, można wysnuć wniosek, że było to zupełnie przypadkowe spotkanie na ulicy.