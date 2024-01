Natalia Janoszek wyrzuca Krzysztofowi Stanowskiemu, że wcale się z nią nie kontaktował: "OBRZYDLIWE KŁAMSTWO". Jego materiał nazywa "hejterskim"

Lola 33 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

No nie dokońca wiadomo o co ona go oskarża. Może nie oskarża go o to że ukazał jej manipulacji tylko o to w jaki sposób to zrobił i że w związku z jego działaniem ona i jej rodzina zostali ofiarami gróźb. No może tak być. Z tego co pokazał stano jeżeli chodzi o dowody dorobku zawodowego to niewiele by w sądzie wskórała.