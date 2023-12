Krzysztof Stanowski DRWI z wyznania Natalii Janoszek o myślach samobójczych: "CKLIWE BZDURY"

Madzia 22 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Dziewczyna oszukała pół Polski, wystąpiła w programach gdzie zarobiła grube pieniądze a teraz mówi że miała problemy psychiczne bo wszystkich oszukała ale do tego się w sumie nie przyzna bo przyznał się do tego stanowski który specjalnie zrobił o niej reportaż...FAJNIE , No i właśnie takich ludzi mamy w Polsce niestety... Większość pseudo celebrytów to są ludzie którzy kompletnie nie doszli samodzielnie do tego co mają a jednocześnie Mają pretensje do wszystkich wokół i jeżeli ich plan po prostu rypnie....super. 😂😂😂