Natalia Janoszek twierdzi, że poprowadziła imprezę przed Złotymi Globami w LA. Pokazała relację z CZERWONEGO DYWANU (ZDJĘCIA)

Aż mi się już nie chce komentować ludzkiej ciemnoty i nowoczesnego pseudodziennikarstwa powielającego te farmazony jakiegoś youtubera o "zmyślonej karierze". Skoro coś wydarzyło się naprawdę, a Janoszek naprawdę grała w hinduskich filmach, no to nie można tego zmyślić. Wystarczy się logiką posługiwać. Spytajcie lepiej swojego idola o jaką kasę go pozwała i o co jeszcze, bo jednego youtubera co po stanowskim powtarzał to o 30 tysięcy złotych, opublikowanie przeprosin. Ciekawe czy inni też dostali pozwy ale się nie chwalą. To ich stanowski wyprowadził na manowce, pieniądze jak pieniądze ale już samo włóczenie się po sądach to nic fajnego. Szkoda słów, na wynik procesu trzeba czekać to się niektórym rozjaśni.