Natalia Kukulska psioczy na święta w Hiszpanii. Pokazała dziewczynę (?) syna

Natalia Kukulska spędza Wielkanoc w Hiszpanii

Natalia Kukulska dołączyła do grona celebrytów, którzy Wielkanoc spędzają poza granicami kraju. W mediach społecznościowych artystka pochwaliła się zdjęciami z Hiszpanii. Jak się okazało, 48-latka poleciała wraz z najbliższymi do malowniczej Andaluzji . Cały wpis Kukulska opatrzyła uroczym opisem.

Mimo kiepskiej pogody Kukulskiej nie opuszczał dobry nastrój, co widać po załączonych zdjęciach. Na większości ujęć artystka jest uśmiechnięta od ucha do ucha. Gwiazda pochwaliła się też fotografią, na której pojawił się jej ukochany mąż, Michał Dąbrówka. Oczywiście nie mogło również zabraknąć zdjęcia jej 23-letniego syna Jana. Co ciekawe, mężczyzna zapozował do zdjęcia z tajemniczą dziewczyną. Niewykluczone, że to jego partnerka.