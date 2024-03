Natalia Kukulska wspomina Annę Jantar w 44. rocznicę śmierci osobistym cytatem (FOTO)

Aga 34 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Mam 48 lat, tyle co Natalia i ze śmiercią jej mamy wiąże się moja trauma od dzieciństwa. Rodzice mi opowiadali że jej mama zginęła w katastrofie lotniczej i ja się tak przejęłam że dostałam prawdziwej traumy na punkcie strachu przed samolotami. Nawet jak już chodziłam do podstawówki i wracałam piechotą ze szkoły to modliłam się całą drogę żeby nie leciał samolot bo pewnie na mnie spadnie. A jak już słyszałam huk lecącego samolotu, zatykałam uszy i biegłam co sił w nogach i piszczałam na pół wsi. Wszyscy już wiedzieli że wracam ze szkoły. Dzisiaj już nie piszczę na widok samolotu, ale strach przed lataniem pozostał.