Natalia Kukulska wspomina Annę Jantar w dniu jej urodzin. Poinformowała o wyjątkowej niespodziance dla fanów (FOTO)

Niestety, życie Anny Jantar zostało tragicznie przerwane. 14 marca 1980 roku, w wieku zaledwie 29 lat, gwiazda zginęła w katastrofie, lecąc z Nowego Jorku do Warszawy. Samolot, którym podróżowała wraz z zespołem muzycznym, rozbił się w pobliżu lotniska Okęcie. W wyniku tej tragedii zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi.

Wyjątkowa niespodzianka z okazji urodzin Anny Jantar

Mamo, dziś z okazji Twoich urodzin przesyłamy Ci same słoneczne myśli! Ale, czy pomyślałabyś, że możemy umieścić je w kopercie ze znaczkiem z Twoim wizerunkiem? Tak, kochani. Taka niespodzianka na dziś! Myślę, że będzie to piękny prezent dla fanów, kolekcjonerów i filatelistów. Miło mi poinformować, że w dniu 10 czerwca 2023 r. z inicjatywy Poczty Polskiej zostanie wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 4,00 zł emisji "Gwiazdy polskiej muzyki", poświęcony osobowości artystycznej Anny Jantar.