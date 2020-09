TVP pokazała "wywiad" Natalii Kukulskiej z jej ZMARŁĄ MAMĄ! (FOTO)

W 1980 roku artystka wyleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie grała koncerty w klubach polonijnych. Samolot, którym wracała do Polski, rozbił się przy podejściu do lądowania. Gwiazda pozostawiła w rozpaczy i żałobie męża, Jarosława Kukulskiego i czteroletnią córkę, Natalię.