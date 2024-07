Natalia Kukulska skarży się na skutki afery z Wojtkiem z Zanzibaru: "Czuję się OFIARĄ"

Gdy szemrana przeszłość mężczyzny wyszła na jaw, wywołani do tablicy celebryci nabrali wody w usta. Natalia Kukulska była jedną z niewielu zamieszanych w sprawę prominentek, które podjęły próbę wytłumaczenia się z pobytu w hotelu "biznesmena". Piosenkarka zdecydowała się ostatnio odnieść do skandalu w dokumencie platformy Max "Król Zanzibaru", który odkrywał kulisy wielkiej piramidy finansowej Żabińskiego.

Czuję się ofiarą całej tej sytuacji, więc [w dokumencie "Król Zanzibaru"] opowiedziałam, jak wyglądało to z mojej perspektywy - przyznaje. Stałam się twarzą fundacji, która naprawdę istniała i funkcjonowała, robiąc wiele dobrego. Budowane przez fundację Centrum Edukacji rosło na moich oczach i wierzyłam w sukces tego przedsięwzięcia — tym bardziej czuję się oszukana i rozczarowana tym, jaki jest finał. To jest po prostu absurdalne. Polecam obejrzenie dokumentu i zobaczenie, jak ludzie z najbliższego otoczenia wierzyli do końca, że pewne rzeczy są nieprawdą.

Przecież nie przestanę ufać swojej menedżerce, organizatorom koncertów i szefom linii lotniczych — każdy człowiek po drugiej stronie może mieć taką historię za sobą. Czy to mnie czegoś nauczyło? Wolałabym, żeby nie, bo po tej smutnej lekcji musiałabym nikomu już nie ufać, a to oznacza być zamkniętym na to, co przynosi los. W piosence "Dobrostan" potwierdzam tę filozofię ufności - podsumowała.