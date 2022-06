Natalia Kukulska pokrętnie tłumaczy się ze znajomości z "Wojtkiem z Zanzibaru": "NIE ZNAM CZŁOWIEKA"

Pappa 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dlatego gwiazdy dostają pobyt na Zanzibarze za zaśpiewanie 3 piosenek, bo są osobami publicznymi. Mają z tego profity, ale też odpowiedzialność. Szkoda, że nie sprawdza współpracowników, ale niech się później nie dziwi, że ludzie mają też do niej pretensje. Tak działają social media, za które zgarniają wielkie pieniądze i po to je mają. Pani Kukulska nie chce brać żadnej odpowiedzialności za ludzi, którzy myślą, że ich znani "przyjaciele" pokazują im swoje życie. Ale na tym przecież zarabia. Po ktoś wybiera ją do reklamowania rzeczy, ona swoją twarzą świadczy za ten towar. A potem udają, że to nie reklama. Wojtek dopiero co był kolegą oznaczanym na wspólnych fotkach, bo dawał im hajs, czy darmowe wakacje. Bardzo słabe tłumaczenie, dla mnie taka osoba traci zupełnie wiarygodność jako influencer. Sama mówi, że niczego nie sprawdza, a jak wyniknie problem to nawet nie przeprosi. Udaje głupią czy nie wie jak działają social media?