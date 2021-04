Natalia Kukulska wspomina Krzysztofa Krawczyka. Pokazała stare zdjęcie z wokalistą i rodzicami

Jak to zwykle bywa, odejście Krzysztofa Krawczyka skłoniło jego kolegów i koleżanki z show biznesu do wspomnień na łamach mediów społecznościowych. Piosenkarza pożegnały dziesiątki osób publicznych, które miały okazję się z nim przyjaźnić bądź po prostu współpracować. Teraz kilka słów postanowiła mu poświęcić także Natalia Kukulska .

W poniedziałek na profilu Natalii na Instagramie pojawiło się archiwalne zdjęcie, na którym pojawiła się w towarzystwie Krawczyka i jej rodziców, Anny Jantar oraz Jarosława Kukulskiego . Jak sama wspomina, fotografia została wykonana w Ustce w 1979 roku i był to moment, w którym było jej dane po raz pierwszy spotkać Krzysztofa.

Wakacje w Zaiksie w Ustce... Rok 1979. Nasze ostatnie. (Tak, ta mała okularnica to ja). Niedługo po tym Krzysztof zaśpiewał "To, co dał nam świat... Niespodzianie zabrał los, dobre chwile skradł, niosąc w zamian bagaż zwykłych trosk..." O ironio - ta kompozycja mojego taty stała się piosenką roku m.in. według magazynu "Synkopa". Roku 1980, w którym zginęła mama. Przyjaźnili się... Lubili... Podobno Krzysztof przerwał nagrania, gdyż bardzo wzruszył się, śpiewając te słowa Lecha Konopińskiego. Wrażliwy, ciepły, uduchowiony... Dowcipny, znakomity wokalista. Niezaprzeczalnie postać polskiej piosenki, która na stałe ma miejsce na piedestale - komplementowała.