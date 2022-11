Natalia Kukulska wzięła męża na ściankę! Michał Dąbrówka raczej unika takich wystąpień... (ZDJĘCIA)

Gościu 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Spoko facet z Michała . Może nie najprzystojniejszy ale właściwie to się nie liczy w życiu bo jak to mówią ładna miska jeść nie da. Nie znam go ale wygląda na spokojnego , skromnego i miłego faceta. Ważne że z Natką się dogadują i widać że jest jeszcze chemia pomiędzy nimi po tylu latach związku. Są bardzo długo ze sobą a to niezmiernie rzadkie. Nigdy nie było słychać o jakimś skandalu z ich udziałem a w rodzimym szoł biznesie co chwilę jakiś wybucha to muszą być zgraną parą.