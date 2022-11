Celebrytki lansują się na imprezie w warszawskim klubie: Magdalena Schejbal, Karolina Pisarek, Natalia Kukulska, Karolina Gilon... (ZDJĘCIA)

W ostatnich dniach rodzimi celebryci nie mieli co narzekać na brak okazji do brylowania przed obiektywami paparazzi. We wtorek lwy i lwice salonowe ruszyły tłumnie na prezentację najnowszej kolekcji Dawida Wolińskiego. Prestiżowe wydarzenie przyciągnęło kilka znanych miłośniczek mody i nie tylko.