Natalia Kukulska zebrała na święta wszystkich bliskich

Choinka przepiękna. Natomiast strój starszej córki ze zdjęcia 11 chyba nie jest stosowny do okazji.. to raczej na imprezę sylwestrową a nie na Wigilię, spaliłabym się ze wstydu przy moich dziadkach, gdybym miała usiąść do stołu w takim stroju...ale to moje zdanie