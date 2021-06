Natalia Oreiro po latach. Jak dziś wygląda Milagros z serialu "Zbuntowany anioł"? (ZDJĘCIA)

gość 31 min. temu zgłoś do moderacji 89 0 Odpowiedz

Warto dodać, że serial produkuje Salma Hayek, jest to produkcja Disney'a, a Natalia zagra kultową postać Evy Peron, która zrobiła bardzo dużo dla Argentyńczyków. A rola jest bardzo ważna dla Natalii. Ale gdzie by Pudelka to obchodziło... Z jednej strony sutka Jamali nie pokaże bo przecież wieje przykładem, a z drugiej daje obrażać kobietę bo kolor włosów zmieniła NA POTRZEBY ROLI, no ale zamiast napisać to na wstępie to gdzieś przy końcu walnie, gdzie nikt nie czyta i daje obrażać. To jest Wasza polityka.