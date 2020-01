Zadowolona Viki Gabor pozuje u boku Natalii Oreiro: "To był wspaniały rok" (FOTO)

Viki Gabor może śmiało zaliczyć zeszły rok do wyjątkowo udanych. Jeszcze niedawno nastolatka zwyciężyła w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior , a dzięki jej osiągnięciu Polska została pierwszym krajem, który zajął 1. miejsce dwa lata z rzędu . Ten wielki sukces wkrótce zaowocował licznymi propozycjami zawodowymi, a utalentowana 12-latka szybko rzuciła się w wir pracy .

To był wspaniały rok z jeszcze lepszym zakończeniem. Dziękuję Wam - za wszystko i życzę Wam tego co najlepsze. Pora wracać do pracy - kolejne niespodzianki już blisko, kto nie może się doczekać? - pyta fanów podekscytowana nastolatka.