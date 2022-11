Natalia Przybysz wyznaje, że była molestowana przez członków RODZINY: "Wujek WZIĄŁ MNIE KIEDYŚ ZA DOM..."

Byłam w szoku, musiałam się pozbierać, ale zareagowałam oburzeniem. Powiedziałam mu wtedy przy wszystkich, że tak się nie robi, co to w ogóle znaczy? Podglądałeś mnie? Obrócił to w żart, nie rozumiał, o co mi chodzi, przecież to takie śmieszne. "Taka fajna jesteś, daj spokój".