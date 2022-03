Natalia Siwiec będzie mieć NOWEGO GUCIA: "Nasz promyk dopiął swego!" (FOTO)

Polscy fani Natalii Siwiec mają nie lada powody do radości. Miss Euro 2012 wraz z całą świtą ponownie zawitała do Polski po kilkumiesięcznym grzaniu się w ukochanym Tulum. Powrót do kraju celebrytka świętowała długą kąpielą w wannie, za którą to tak tęskniła w Meksyku. Fani mogli podejrzeć w mediach społecznościowych, jakie widoki z okna funduje Natalii Warszawa, oraz jak wygląda dieta ich ulubienicy w wydaniu polskim. Nikt nie czekał, wszyscy nie potrzebowali.