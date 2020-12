Córka Natalii Siwiec opłakuje pieska Gucia: "Bardzo za nim tęsknię. Chcę takiego, który NIE UMIERA"

Natalia Siwiec zaistniała w mediach jako "Miss Euro 2012" i szybko zadomowiła się w polskim show biznesie. 37-latce do dziś udaje się przyciągnąć zainteresowanie mediów swoimi codziennymi poczynaniami, które zresztą chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych.

Nie jest tajemnicą, że Natalia Siwiec jest miłośniczką zagranicznych podróży. Gdy więc tylko nadarzy się ku temu odpowiednia okazja, celebrytka i jej najbliżsi wskakują w samolot i lecą do ukochanego meksykańskiego Tulum. Kolejne wakacje Siwiec na ogół spędza beztrosko relaksując się w promieniach słońca i pozując do instagramowych fotografii. Tym razem jednak urlop celebrytki i jej rodziny zakłóciło smutne wydarzenie. Okazuje się bowiem, że ich pozostały w Polsce piesek odszedł za tęczowy most.