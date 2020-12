Natalia Siwiec zmysłowo pręży się na plaży. Fan porównał ją do... EURYBII

hania 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ciekawe jak to jest być oderwanym od rzeczywistości. Niczym się nie przejmować, ciągle leżeć na plaży i się prężyć do obiektywu. Nie musieć gotować, chodzić do pracy, nie mieć kompletnie nic do roboty. Mieć wszystko czego się nie wymyśli. Chyba znudziłabym się szybko i niczym nie potrafiła cieszyć, niczego bym nie potrafiła docenić. Ale to tylko takie moje przemyślenia :)