Dramat Natalii Siwiec na wakacjach w Tulum: "Łóżko przykryte prześcieradłem, NIE MA OKIEN" (FOTO)

Dzisiaj jest okropna pogoda, ja czuję się fatalnie, po prostu nie mogę ruszać ręką - gderała Natalia. Słuchajcie, wchodzę do mojego pokoju, mówię dobra, zrobię sobie masaż, pokażę wam promocje, a w naszym pokoju łóżko przykryte prześcieradłem i nie ma okien. Nie no, to jest hit, co oni teraz zrobili. Faktycznie coś tam mówili po hiszpańsku, ale tylko odpowiadałam: "Si, si. Por favor, por favor". A to chyba o to chodziło.