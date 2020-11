Internautka atakuje Natalię Siwiec: "Szkoda, że nie jesteś fanką NATURALNEJ URODY"

Ojka 30 min. temu zgłoś do moderacji 11 4 Odpowiedz

Wkurza mnie to ciagle pierdzielenie o tym, ze słońce szkodzi! Oczywiście nie wolno się wystawiać na słońce żeby się opalać na raka, ale codziennie smarowanie się kremem przeciwsłonecznym zanim wyjdzie się z domu to przegięcie. Potrzebujemy słońca do życia! Mamy go bardzo mało. Mam 32 lata, jedyne SPV jakiego używam to to w podkładzie. Nie mam zmarszczek ani problemów ze skóra. Jak jadę na wakacje gdzie jest 30 stopni to wiadomo ze się smaruję filtrem.