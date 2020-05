Historia pewnej dziewczyny z Wałbrzycha, która miała marzenie...

Natalia Siwiec jest dziś jedną z najpopularniejszych celebrytek, ale trzeba przyznać, że dość długo na to pracowała. Począwszy od 2002 roku próbowała swoich sił w rozmaitych konkursach piękności. Zdobyła nawet zaszczytny tytuł "Miss Dolnego Śląska" oraz "Miss Bikini of The Universe" w Chinach. Z takim dorobkiem Natalka z pewnością była gotowa na lukratywną karierę WAG. Siwiec przez jakiś czas umawiała się piłkarzem FK Moskwa, Damianem Gorawskim, ale sportowiec o aparycji "wczesnego Majdana" finalnie nie stał się jej przepustką do kariery. Dopiero błyśnięcie poprawionym biustem na trybunach podczas Euro 2012 sprawiło, że modelką zainteresowały się media. Ciąg dalszy tej historii znamy wszyscy.