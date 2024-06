Natalia Siwiec buszuje po sklepach i STROI MINKI na widok paparazzi. Tęskniliście? (ZDJĘCIA)

Natalia Siwiec od lat obecna jest w show biznesie. Choć 40-latka zdobyła popularność w 2012 roku jako Miss Euro, to dziś rozwija głównie swoją influencerską karierę w mediach społecznościowych. Mimo że na co dzień żyje w Tulum, to nie przepuści żadnej okazji, by pokazać się na salonach. Jakiś czas temu wybrała się na kolację przedślubną związanej z "Prince Charming" Aggie. Wówczas zaprezentowała się w dość wyzywającej kreacji.