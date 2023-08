Natalia Siwiec była kiedyś WAG. Eks zarzucał jej, że chciała się na nim wybić! "Na jej rzecz STRACIŁ DOM" (ZDJĘCIA)

40-latek 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ta to ofert miała. Ile to już lat? ze 30 lat ofert i sponsorowanych podróży i życia prawie jak Barbie? Pamiętam jak jeszcze zaczynałem jako kasjer w sklepie. Ona już od chyba 7 lat podróżowała po świecie na sesje zdjęciowe do magazynów turystycznych i mody. Od tamtych lat niczego się nie dorobiłem a było to w 2005 roku. Teraz to siedzę na garnuszku u swojej mamy, bo nawet pracę ciężko otrzymać a co dopiero utrzymać się w pracy. U mnie bywają takie zgrzyty, że sam aż rezygnuję.