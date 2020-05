Natalia Siwiec chwali się NIEPOMALOWANYMI PAZNOKCIAMI U STÓP. Mama Ginekolog komentuje: "To symbol obecnych czasów i ODWAGA"

Gość 53 min. temu zgłoś do moderacji 118 3 Odpowiedz

Mama ginekolog to straszna porażka ... Kiedyś ją lubiłam ale teraz na insta wszystko prócz wiedzy medycznej: rosół, dzieci które przeklinają i krzyczą, rosół, gacie, rosół, tydzień bez mięsa (podczas którego jedzą rybę i zupę na mięsie), rosół, a jeśli się z nią nie zgadzasz to blok! Nicole nie umie znieść krytyki, często wysyła swoje zapatrzone obserwatorki na jedną bądź kilka osób i takie osoby dostają później prywatnie nawet groźby. Ja cieszę się że przejrzałam na oczy i mam nadzieję ze inne dziewczyny tez to zrobią!!!!! Tytuł lekarza to tylko przykrywka - zdobycie zaufania by wciskać ludziom swoje łachy i ksiazki