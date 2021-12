Natalia Siwiec mówi o KRYZYSIE W ZWIĄZKU i jednocześnie chwali Mariusza: "Otworzył się i bardzo do mnie DOSKOCZYŁ"

Nie inaczej było w poniedziałkowy wieczór. Siwiec zdradziła między innymi, że kiepska z niej przyjaciółka , bowiem zdarza się jej niekiedy nie odbierać telefonów, ze względu na to, że mogą one "zburzyć jej energię" . Gwiazda podzieliła się też przepisem na serowe placki ketogeniczne. Oprócz tego udostępniła na Instastories rozterki jednej z fanek.

Kocham męża i chcę z nim być, ale ja już jestem na innym etapie rozwoju duchowego. On się już nie rozwinie. Jak być szczęśliwym w takim związku? - czytamy w pytaniu nadesłanym od internautki.

Możesz być po prostu szczęśliwą z samą ze sobą? Macie dzieci? Nie wiem, co powiedzieć - zaczyna celebrytka, następnie otwierając się w temacie kryzysu , który, jak się okazuje, jakiś czas temu przechodzili z Mariuszem Raduszewskim.

Niestety, zmagaliśmy się z tym samym półtora roku temu - zwierzyła się Natalia. Czułam, że takie coś doprowadzi do rozstania. Znam wiele takich przykładów - kontynuowała mama Mii , zdradzając, jak udało się im pokonać rozbieżności duchowe:

U nas jakimś cudem (chyba jesteśmy tak dostrojeni energetycznie) Mariusz się otworzył, zdecydował się na bardzo duży skok w nieznane i to sprawiło, że bardzo do mnie doskoczył - dowiadujemy się. To taka niesamowita przyjemność, bo wtedy możecie pracować razem i zaczynacie rozmowy na zupełnie innym poziomie - pisze z ulgą 38-latka i kwituje.