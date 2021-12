Natalia Siwiec w ciekawy sposób reklamuje NAPOJE WYSKOKOWE: "Kojarzy mi się z górami, smakuje jak SOCZEK"

Na przestrzeni ostatnich tygodni mogliśmy zaobserwować, jak w odpowiedzi na przeprowadzaną przez UOKiK kontrolę polscy celebryci zaczęli wykazywać się coraz to większą kreatywnością przy tworzeniu postów sponsorowanych na Instagramie. W sposób szczególny w naszej pamięci odznaczyła się kampania pralek , na których tle znani i lubiani strzelali sobie fotki w najdziwniejszych konfiguracjach. Producent sprzętu domowego to jednak niejedyny mecenas gwiazdorskich profili. Już od dłuższego czasu hojnością w tym zakresie wykazuje się także firma odpowiedzialna za pewien dobrze znany Polakom napój wyskokowy.

W przeszłości butelki producenta mogliśmy podziwiać już na profilach wielu mniej lub bardziej poważnych celebrytów. Tym razem jednak padło na Natalię Siwiec , która, jak wiemy, jest kobietą pracującą i żadnej współpracy się nie boi. Natka nie tylko zdecydowała się zaprezentować popularny grzaniec na swoim instagramowym koncie, ale też zaczęła go przyrównywać do "pysznego soczku" . Pomysł na reklamę szalenie ciekawy, szczególnie w kraju, w którym alkoholizm nadal jest bardzo poważnym problemem.

Pogoda, aura, dzień kończący się o 15:00, dają bardzo w kość. Jedyne, na co czekam, to weekend i moment kiedy Mia usypia, a my możemy oglądać filmy pod kocykiem do późna, dlatego też się ucieszyłam, jak Mariusz przywiózł gotowego grzańca, który kojarzy mi się z górami i którego uwielbiam, bo smakuje jak soczek. Mimo że nie jestem fanka napojów wysokokowych to nie wyobrażam siebie bez niego zimy - czytamy pod fotką uśmiechającej się znad szklanki wypełnionej ciemnym płynem Siwiec.