Natalia Siwiec namiętnie całuje męża przy choince, a internauta grzmi: "Brak respektu WOBEC DZIECI"

Natalia Siwiec jest raczej przyzwyczajona do krytyki ze strony obserwujących ją w mediach społecznościowych internautów. Odkąd została matką, nieustannie czyta "porady" dotyczące macierzyństwa od osób twierdzących, że popełnia liczne błędy i zbyt często pokazuje córkę. Celebrytka nieszczególnie przejmuje się słowami krytyki i dalej idzie w zaparte, że w tej kwestii nie ma sobie nic do zarzucenia.

Los chciał, że święta Bożego Narodzenia Natalia , jej mąż oraz córka zmuszeni są spędzić w Nowym Jorku, skąd nie zdążyli złapać samolotu do Cancun . Para nie zmartwiła się jednak widmem dodatkowych kosztów związanych z przedłużeniem wyjazdu o 5 dni i dziarskim krokiem ruszyła na zakupy po prezenty, z którymi przybyła na Wigilię do znajomych. Tam wymieniała czułości przy choince , a nagraniem tych amorów przebojowa celebrytka podzieliła się w sieci.

Przyzwyczajona do instagramowych dram Natalia musiała brać pod uwagę fakt, że "całuśny" filmik wywoła wśród jej followersów skrajne emocje. Zgodnie z oczekiwaniami, pod postem momentalnie zaroiło się od komentarzy oburzonych użytkowników platformy, w których celebrytce i jej lubemu wytykano bezwstydność i brak taktu , zwłaszcza że w imprezie wigilijnej brała udział gromadka dzieci (w tym Mia).

Jakich dzieci? Moi obserwatorzy to 18+ a nawet 25+ - zripostowała Natalia.

Niesmaczne...; Może sobie do sypialni to zostaw? Wszystko trzeba pokazać; Po co takie coś dodajesz? Bez przesady.