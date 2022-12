Natalia Siwiec utknęła na święta w Nowym Jorku. Nie zdążyła na samolot...

Okres przedświąteczny "obywatelka świata" postanowiła spędzić z mężem Mariuszem Raduszewskim w Nowym Jorku, gdzie zapewnili towarzyszącej im córce Mii całą moc atrakcji. W czwartek troskliwi rodzice zabrali 5-latkę do centrum rozrywki Slomoo Institute, gdzie dziewczynka mogła stworzyć zabawki z plastycznej masy, by następnie udać się na Manhattan, gdzie wybrali się na sztukę do Radio City Hall. Dzień pełen wrażeń naturalnie musiał zostać skrzętnie zrelacjonowany na obserwowanym przez 1,3 mln osób profilu "Miss Euro 2012".

Obawy celebrytki okazały się być słuszne. Gdy familia dotarła w końcu do portu lotniczego Johna F. Kennedy'ego, okazało się, że samolot do Cancun odleciał bez nich na pokładzie. Oznacza to, że Natalia, Mariusz i Mia są uziemieni w Nowym Jorku na święta Bożego Narodzenia. I o ile dla "zwykłego śmiertelnika" taki obrót spraw wiązałby się zapewne z ogromnym stresem ( głównie ze względów ekonomicznych ), Siwiec nie sprawiała wrażenia szczególnie przejętej kaprysem losu.

Co mamy zrobić? Tak się wydarzyło - ciągnęła. Moglibyśmy się bardzo zestresować, płakać i mieć super doła... Ale co mamy zrobić? Są rzeczy, na które nie mamy wpływu, więc musimy je zaakceptować. I to będą nasze najlepsze święta, co? - zwróciła się do córki, na co usłyszała odpowiedź twierdzącą. Będzie super, prawdziwie, zimno. (...) Tylko idzie jakiś huragan... Ty, Mia, to przyciągnęłaś chyba, bo ty tak chciałaś zobaczyć huragan po ostatnim oglądaniu filmów o poszukiwaczach tornad.