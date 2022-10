Natalia Siwiec odpowiada na oskarżenia o... "PROMOWANIE CHOREJ CHUDOŚCI" (FOTO)

Temat wagi i wyglądu Natalii powrócił przy okazji jednego z ostatnich postów celebrytki. Opublikowane zdjęcie, na którym Siwiec wdzięczy się do aparatu w bikini, prezentując szczupłą sylwetkę, zainspirowało internautkę do przemyśleń. Obserwatorka podzieliła się nimi w publicznym komentarzu.

Promowanie chudości, chorej chudości - to dla mnie jest nie tak. (...), patrząc na każdą kość przykrytą skórą bez grama tłuszczu, wpadam tylko w żałość i kompleksy . Ważę 70 kg, pani pewnie 40, mamy pewnie podobny wzrost. Teraz pytanie, czy ja jestem gruba, czy pani po prostu promuje chorą chudość, bo każde pani zdjęcie jest coraz bardziej odchudzone . Zaczynam myśleć, patrząc ma ten trend, czy ja powinnam przestać zjeść. (...), jestem ładna, mam kobiece kształty, ale patrząc na polską modę infuencerską, jestem grubasem i powinnam wyciąć połowę swojego ciała. Pytanie, czy pani wygląd jest zdrowy, czy to już przesada - pisała zdezorientowana obserwatorka.

Kochana, jeśli czujesz się dobrze i uważasz, że jesteś ładna i masz piękne kobiece kształty to o co chodzi? Bądź taka, jaka jesteś! (...) Ja nie zacznę więcej jeść, by przytyć ze względu na kogoś. Czuję się dobrze tak, jak wyglądam. Nie głodzę się, wyniki mam książkowe, czuję się świetnie, więc nie zamierzam nic zmieniać. Tak samo jak ty nie powinnaś chudnąć (chyba, że byłoby wskazanie ze względów zdrowotnych, to wtedy bym namawiała, ale nadal byłaby to twoja decyzja). Każdy lubi coś innego. Słuchaj siebie i tego, co tobie się podoba, nie zastanawiaj się nad tym, czy może powinnaś się dostosować. Nie nie powinnaś! - napisała wyraźnie natchniona Siwiec.