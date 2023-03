Natalia Siwiec rozprawia na temat marihuany i OKULTYZMU: "Tak, PRAKTYKUJĘ"

Natalia Siwiec o alkoholu i marihuanie. Zdecydowane stanowisko celebrytki

Natalia Siwiec regularnie zaspokaja ciekawość instagramowych fanów, odpowiadając na ich pytania. Ostatnio celebrytka po raz kolejny zorganizowała na swoim profilu Q&A, w którym pojawiły się m.in. pytania dotyczące jej stosunku do używek. Natalia zdradziła, iż po alkohol sięga "ekstremalnie rzadko", a poza tym nie lubi zarówno "pijanych ludzi", jak i "siebie po alkoholu". Celebrytkę zapytano także, co sądzi o marihuanie oraz jej wpływie na człowieka. Celebrytka, powołując się na badania, wspomniała o szkodliwości substancji, jednocześnie zapewniając jednak, że nie ma nic przeciwko niej.

Badania pokazują, że regularne palenie marihuany niszczy neurony bardziej niż alko i ludzie stają się po pewnym czasie bardziej agresywni i wycofani (oczywiście alko pozostaje nadal najgorszą substancją niszczącą zdrowie). Okazjonalnie dla mnie jest ok. Regularnie, jak wszystko - lepiej nie, ale każdy jest odpowiedzialny za swoje ciało i sam sobie decyduje, co z nim robi - stwierdziła.

Natalia Siwiec zapytana o okultyzm. "Tak, praktykuję"

Słowo 'okultyzm' kojarzy się jakoś źle. Od lat KK wmawiał nam, że okultyzm=satanizm. Tak, praktykuję okultyzm, czyli np. medytuję, byłam u astrologa, numerologa, rozwijam swoją intuicję, np. rozwijam siebie i swoją świadomość na różne sposoby. Dążę do bycia najlepszą i najbardziej kochającą wersją siebie, dla siebie i innych . Czy odprawiam jakieś czary? Jeśli zapalenie świeczki czy palo santo, by oczyścić energię w domu to czary, to tak. U mnie polega to na pracy ze świadomością, emocjami i używam do tego różnych środków - czytamy.