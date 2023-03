Natalia Siwiec zżyma się na kościół po dokumencie o ukrywaniu pedofilii przez Jana Pawła II: "OBRZYDLIWA INSTYTUCJA"

hej 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

To się autorytet moralny wypowiedział :) Dokumentu nie oglądałam, ale artykuły o Sapiesze są na podstawie zeznać agenta SB a prasa rozdmuchuje. Więc o ile nie jestem za PiS czy Konfederacją, to raczej z dystansem podchodzę do tych ostatnich rewelacji (nie neguję jednak, że w KK pedofilia jest i niestety nie adresuje się jej w odpowiedni sposób, oby to się zmieniło). Przy czym wśród gwiazd, celebrytów czy homoseksualistów pedofilia też jest, a jakoś nie jest to temat tak nośny jak w KK (oczywiście ze względu na to, że to insytucja, która z załozenia powinna być ostoją moralności, pedofilia w KK zasługuje na potępienie i ja od jakiegoś czasu również nie za bardzo mam ochotę chodzić do kościoła, mimo że nigdy żadnej ksiądz mnie nie skrzywdził). Pozdro dla kumpli Epsteina i Zatoki Sztuki.