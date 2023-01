Natalia Siwiec rozprawia o Jezusie i uderza w Kościół: "Wykorzystał do swoich celów świetlistą istotę"

Natalia Siwiec mówi o Jezusie. Uderzyła w kościół

Natalia Siwiec utrzymuje co prawda, że wierzy w Boga, jednocześnie podkreśla jednak, iż nie wyznaje żadnej konkretnej religii i nie zgadza się z niektórymi naukami Kościoła. Największej polskiej miłośniczce Tulum wyjątkowo nie podoba się na przykład koncepcja grzechu pierworodnego. Jak niegdyś zdradziła, to właśnie z tego powodu nie zdecydowała się na ochrzczenie córki. Ostatnio Siwiec postanowiła po raz kolejny odpowiedzieć na najbardziej nurtujące jej fanów pytania. W instagramowym Q&A celebrytki i tym razem nie zabrakło wątków związanych z jej poglądami na temat duchowości.

Natalia Siwiec gorzko o Kościele katolickim. "Jest jak monarchia"

Odpowiadając na pytanie internauty, Natalia Siwiec zarzuciła przedstawicielom Kościoła, że w wyjątkowo krzywdzący sposób wykorzystali Jezusa do własnych celów. Zdaniem celebrytki to właśnie dzięki postaci zbawcy, nazwanego przez nią "świetlistą istotą" Kościół katolicki wzbogacił się i zdobył władzę. Uduchowiona influencerka porównała także instytucję do monarchii. Postanowiła także zachęcić fanów do poszerzenia horyzontów, polecając im seans dokumentu na Netfliksie.