Natalia Siwiec zdradza, jaką RELIGIĘ WYZNAJE i gorzko podsumowuje Polskę: "Nie lubię tej aury, która teraz tam wisi"

Nie kasuj 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Kupiła czy wynajęła, bo ostatnio pisaliście, że chce wynająć. A co do religii jej i rodziny, to ich sprawa, nas to nie obchodzi, każdy wierzy w cos😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇