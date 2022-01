Natalia Siwiec zaplanowała dokładną datę narodzin córki z ASTROLOŻKĄ: "Wiedziałam, że chcę lwa i numerologiczną trójkę"

Doggi 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Lew to największy len w całym układzie atrologicznym do tego agresywny. Na kase, a trójka w układzie numerologicznym to to nisko jest. Gdyby była liczba mistrzów to by dzieciątko miało manne z nieba. A tak przed nią będzie powtórka z rozrywki twoja Natalia. Rozbierane zdjęcia i związek dla kasy.