Natalia Siwiec dowodzi, że PIEKŁO nie istnieje: "SĄ NA TO BADANIA"

Niektórzy "piekło " mają już na ziemi... np. w Zatoce Sztuki. A to "piekło" to wcale nie jest to, co ona i jej podobni sobie wyobrażają, to ludzie dorobili infantylna otoczkę i się śmieją. Słowo "piekło" to synonim pustki, smutku i samotności oraz ciężkiej udręki.