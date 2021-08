Natalia Siwiec świętuje 38. urodziny, penetrując TURECKĄ GROTĘ: "Czuję się SPEŁNIONA" (ZDJĘCIA)

Irena-Irena przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jest piękna, po operacjach czy nie, piękna, ale co sobą przedstawia? Znana, bo jest znana, co dokonała, uroda pójdzie w ch000j, co dalej, od starosci nie ucieknie! Jeżeli to co piszą to frędzle między no..mi! Mąż alfone, aż nie chce sie wierzyć,że tak można żyć! Nie piszę tego, żezazdroszczę, nie piszętego, że jestem zadeklarowaną dziewicą, poprostu mi żal,że można przeżyć młodość tak głupio, 38 lat, to prawie 40-ka, za chwile nikt nie będzie wiedział kto to jest NŚ, nic nie dokonała!