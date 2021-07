Mąż Natalii Siwiec relacjonuje ich pobyt w Paryżu, nagrywając POŚLADKI celebrytki. Romantycznie? (ZDJĘCIA)

Lata mijają, a do tej pory jeszcze żadna rodzima "instamodelka" nie przebiła sławą Natalii Siwiec . "Miss Euro 2012" nie bez wysiłku pozostaje jedną z najsłynniejszych polskich celebrytek: Natalii wciąż udaje się wywołać kolejne skandaliki mniejszej lub większej rangi, o których rozpisują się później media. Ostatnim razem 37-latka wylądowała na pierwszych stronach gazet, gdy przyłapano ją podczas nocnej eskapady z Simone Susinną.

Zdjęcia Polki i Włocha wsiadających do taksówki momentalnie obiegły sieć i rozpaliły wyobraźnię internautów. Nie uszły też uwadze ukochanego Siwiec , Mariusza Raduszewskiego , który kilka dni później postanowił sobie zażartować z partnerki. Manager modelki zademonstrował swoje niewybredne poczucie humoru, gdy wręczył jej kwiaty, sugerując, że dostała je od gwiazdy kontynuacji 365 dni.

Tymczasem małżeństwo postanowiło wziąć przykład z Mariny i Wojtka Szczęsnych i udać się do Paryża. W przeciwieństwie do piłkarza i piosenkarki, rodzice Mii przylecieli do "miasta miłości", gdyż czekały ich tam zobowiązania zawodowe. W środę na profilu instagramowym Siwiec ukazała się obszerna relacja z sesji zdjęciowej. Celebrytka spacerowała pod wieżą Eiffla, podziwiała Luwr i sączyła espresso w klimatycznej kawiarence z beretem na głowie.