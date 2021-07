Marina i Wojtek Szczęśni wyjechali już z luksusowego kurortu w Hiszpanii i udali się do "miasta miłości" (ZDJĘCIA)

Po Mykonos, gdzie za kilka nocy w bungalowie celebryci musieli zapłacić małą fortunę, para powróciła do ojczyzny. Zaledwie 5 dni później Marina i Wojtek znów siedzieli na pokładzie samolotu, który zabrał ich do Hiszpanii. Tam 32-latka korzystała z luksusowych wakacji w gronie najbliższej rodziny. Uczynna gwiazda znalazła też czas, by uraczyć fanów radą, jak fajnie wyglądać bez wydawania "jakichś wielkich pieniędzy".