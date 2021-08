"Zatroskana" fanka prosi Natalię Siwiec: "Podjedz sobie troszkę. Twoja chudość PRZERAŻA!" (FOTO)

Ann 31 min. temu zgłoś do moderacji 91 7 Odpowiedz

Mam podobna figurę. Co chwile słyszę takie komentarze. Nigdy się nie odchudzalam, taka po prostu jestem. Mi by było wstyd podejść do grubszej dziewczyny i powiedzieć „słuchaj nie jedz tyle, jesteś za gruba”, ale w druga stronę, teksty typu „zjedz coś, bo jesteś za chuda” są normą i gdzie tu sprawiedliwość??