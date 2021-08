Natalia Siwiec pozuje wśród ŚMIECI po "tureckim Burning Manie". Internauci: "Szkoda, że ludzie zostawili TAKI SYF"

Yankees 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A to całe towarzystwo to jak się ma do obostrzeń przeciw-covidowych. Przecież nie maja maseczek , włóczą się po krajach gdzie szaleje pandemia i wariant delta. Pobawią się pocieszą i wleką tą zarazę z powrotem do Polski, gdzie szary człowiek musi znosić wszystkie niedogodności związane z pandemią. Więc widząc to że jedni maja wszystko w d-e to tak myślę że tej pandemii to raczej nie ma , a jak jest to tylko dla zwykłych zjadaczy chleba , którzy ciężko pracują by Polska rosła w siłę.