Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski mało co się nie ROZSTALI! "Rozjeżdżaliśmy się na poziomach świadomości"

Szok 2 godz. temu zgłoś do moderacji 267 38 Odpowiedz

Zauważyliście, że ostatnimi czasy wielu ludziom odwala? Widzę to po moich znajomych, bliskich... Oczywiście nie większości, ale znajdują się pojedyncze przypadki. Chodzą na jogę, medytują - to jeszcze rozumiem, obecnie świat jest mega przebodźcowany. Ale jak do tego dochodzi pi**dolenie o wszechświecie, energii, karmie, czytanie "nawiedzonych" książek w stylu: jak odnaleźć siebie? jak przestać się martwić? Drastyczne, od dnia, przejście na wegetarianizm, wstawanie o 4.30 i nauka oddechu, noszenie kamyczków, kryształów, a następnie wystawianie ich na parapet, gdy jest pełnia księżyca, po to, by naładowały się energią... Dżizas. Powiedzcie, że też to dostrzegacie :O