Niewierząca Natalia Siwiec walczy o prawo do świętowania Bożego Narodzenia: "Niektórzy chcieliby nas PRZEGONIĆ Z KRAJU!"

Siwiec wzięła na klatę obowiązek edukowania osób, które jej zdaniem za bardzo uwierzyły w to, co przez lata kładli im do głów kościelni hierarchowie. Zanim jednak do tego przeszła, postanowiła podkreślić, że nierzadko na tematy okołoreligijne dyskutuje ze swoją kilkuletnią córeczką Mią.

Uważam, że jeśli ktoś mocno wierzy i jest dzięki temu dobrym człowiekiem, to ja to szanuję i jest to coś pięknego! Uważam, że na świecie jest i tak jeden Bóg i kto jak do niego dociera, to jest jego indywidualna sprawa. Najważniejsze, by próbować być lepszym człowiekiem i czynić dobro. Żadna religia nie byłaby potrzebna, jeśli byśmy do każdego i do wszystkiego podchodzili z miłością i traktowali w taki sam sposób, jak sami chcielibyśmy być traktowani - kończy swe teologiczne wywody Miss Euro 2012.