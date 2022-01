Dramat Natalii Siwiec: już musi żalić się na meksykańskich fachowców... "Tu jak powiesz, żeby wyszli na pięć minut, wrócą za CZTERY GODZINY..."

Dzień dobry, kochani, to jest pierwsza mówiona storeczka z tego miejsca. Bardzo dziękuję z wszystkie wiadomości, które od Was dostajemy i od razu odpowiem Wam na pytanie, czy pokażemy, jak urządzamy dom: Oczywiście, że pokażemy - uspokaja potencjalnie zaniepokojonych fanów. Niestety, Natalię czeka teraz ogrom pracy w związku z wykończeniem nieruchomości:

Tylko na razie mamy tyle rzeczy do ogarnięcia, że zajmiemy się tym wkrótce, pewnie chwilę nam to zajmie. Ale oczywiście pokażemy Wam, jak to tutaj wygląda - kontynuuje. Generalnie w Meksyku to tak wygląda, że ostatnio ich 15 minut to 6 godzin... więc wiecie, musimy się uzbroić w cierpliwość. Właściwie jesteśmy jeszcze na placu budowy, jeszcze wszystko nie jest skończone, ale mamy materace - mamy na czym spać, mamy kuchnię, więc można przeżyć - mówi o pozbawionych wygód warunkach mieszkalnych, nie tracąc optymizmu.