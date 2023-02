W jakim wieku gwiazdy straciły dziewictwo? Natalia Siwiec i Antoni Królikowski mieli zaledwie 14 lat... (ZDJĘCIA)

To był taki etap, kiedy nie myślałam o sprawach cielesnych. Bardzo długo z tym czekałam. To było dla mnie ważne, żeby to było z miłością mojego życia, z którą chcę zawiązać związek małżeński. Dla mnie seksualność to sfera związana z uczuciami. Nie chciałam się rozdrabniać, chciałam być dla jednego mężczyzny. Chciałam, żeby jeden mężczyzna mnie znał - mówiła z dumą.