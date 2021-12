Natalia Siwiec STROI MINY na luksusowych zakupach z rodziną (ZDJĘCIA)

Podczas pobytu w Warszawie Natalka niekiedy i wyłania się na stołeczne ulice, co zazwyczaj nie umyka uwadze czujnych paparazzi.

Nie inaczej było ostatnio, gdy słynąca ze słabości do zaopatrywania się w nowe łaszki Miss Euro 2012 udała się na zakupy. "Na miasto" celem obskoczenia ulubionych butików wybrała się w towarzystwie partnera i córki. Mariusz Raduszewski i opatulona od stóp do głów czteroletnia Mia cierpliwie wchodzili do kolejnych sklepów, które Siwiec opuszczała z wypchanymi torbami. Sądząc po napisie na jednej z siatek, celebrytka obkupiła się między innymi w Louis Vuitton.