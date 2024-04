Natalia Siwiec ŚWIECI GOLIZNĄ w obecności córki. Internautka: "Widzisz jej MINĘ?!". Ruszyła z ripostą (FOTO)

Katarzyca 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Żyjemy w kraju wstydu i winy kobiet?? Ona niby podróżuje i wciska takie kity? Kobieto, żal mi ciebie ! Pojedź chociaż by do Nepalu gdzie miesiączkujące kobiety są odsyłane do szałasów, albo do Indii gdzie dziewczyna w jeansach może wyłapać kosę i to od rodziny. Nie mówię już o krajach zielonego księżyca i gwiazdy..